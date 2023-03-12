Подольск, Московская область, 12 марта, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Сына депутата Госдумы РФ Бориса Иванюженкова (КПРФ) Артёма подозревается в убийстве. Об этом 12 марта сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press Артем Иванюженков

«Сегодня было совершено убийство в Подольске, в котором подозревается сын депутата», ― указал собеседник телеканала.

Уточняется, что сына парламентария и хоккеиста «Сочи» Артёма Иванюженкова подозревают в убийстве в подмосковном кафе.

Ряд СМИ сообщил, что подозреваемый скрылся с места преступления, однако по данным других источников он уже задержан и даёт показания.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области, инцидент произошёл в Подольске 12 марта. По предварительным данным, компания отмечала день рождения, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого 23-летнего мужчину ударили ножом.

Позднее он скончался в Подольской городской больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч 1 ст. 105 УК РФ ― «Убийство»).

«В настоящее время в следственный отдел доставлены все участники инцидента. Проводятся допросы», ― добавили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко, к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, Левченко участвовал в махинациях с фактическим созданием картеля. Ради незаконного получения прибыли были заключены договоры по замене лифтового оборудования.