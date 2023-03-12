Омск, 12 марта, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Настоятеля храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске правоохранители обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении детей местной школы. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крест на куполе церкви

По данным журналистов, обвиняемый — 35-летний иерей Николай Б. По версии следователей, у него дома периодически с разрешения родителей оставался 12-летний мальчик, чтобы утром вместе идти в церковь. В это время священнослужитель якобы совершал развратные действия.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по соответствующей статье 135 УК РФ. Следователи также сообщают, что Николай Б. в январе провёл несколько встреч с учениками омских школ.

Расследование продолжается, иерей находится под стражей.