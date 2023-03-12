* охранников-талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 12 марта, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пищевое отравление десяти человек произошло в южной афганской провинции Гильменд, сообщает 12 марта Khaama Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации местного источника, накануне, 11 марта, на блокпосту охранники-талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), съев какие-то некачественные продукты, насмерть отравились.

По мнению источника, охранников отравили, но ни о каких конкретных подозрениях он не рассказал. Местные власти не подтверждают случившегося.