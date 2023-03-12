Дамаск, 12 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Трое военнослужащих сирийской армии были ранены в ходе израильских ракетных ударов по западным районам Сирии 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

«Утром около 07:15 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны севера Ливана, нанеся удары по ряду позиций в провинциях Тартус и Хама», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть ракет были сбиты сирийскими системами ПВО, но другая часть нанесла удар, в ходе которого трое военнослужащих погибли, а также был нанесён материальный ущерб.

Стоит отметить, что это уже вторая атака Израиля по сирийской территории. В ночь на 7 марта в Алеппо приостановил работу аэропорт из-за возникшей угрозы.