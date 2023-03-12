Москва, 12 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Расположение опознавательных знаков на самолётах необходимо изменить к осени 2023 года российским авиационным компаниям. Это следует из размещённого на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минтранса РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту «Шереметьево»

Уточняется, что с 1 сентября 2023 года государственный и регистрационный опознавательный знаки на самолётах авиакомпаний РФ должны будут находиться только вместе и располагаться на левой половине нижней поверхности крыла.

Согласно действовавшим с 2014 года правилам, государственный знак, который изображается в виде двух букв RA, должен был наноситься на правое крыло воздушного судна. Регистрационный знак самолетов авиакомпаний РФ состоит из пяти цифр, между которыми должен стоять дефис.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода.