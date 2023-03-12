Молдавия, 12 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Молдавии, где 12 марта партия «Шор» запланировала провести акцию протеста в Кишинёве, активисты перекрыли трассу.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Акции протеста в Молдавии

Дорогу на севере страны сторонники оппозиционного «Движения для народа» заблокировали после того, как силовики высадили их из автобусов, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Шор» анонсировала акцию протеста в Кишинёве 12 марта. Накануне митинга политическое объединение заявило, что президент Молдавии Майя Санду и основанная ею правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) поручили молдавским силовикам запугивать граждан для их отказа от участия в предстоящем митинге. Пресс-служба полиции республики в свою очередь объявила, что 12 марта в столице страны могут вспыхнуть массовые беспорядки.

Напомним, 12 марта сотрудники полиции Молдавии остановили автобусы, в которых граждане, желающие участвовать в протестном митинге, ехали в молдавскую столицу. Так, транспорт остановили в Бельцах, Бричанах, Рышканах, в городе Глодяны и других населённых пунктах, пассажиров высадили, а автобусы отправили в гараж.