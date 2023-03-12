Москва, , 12:50 — REGNUM Правительство Российской Федерации расширило поддержку программ зелёного финансирования. Об этом 12 марта сообщает сайт правительства.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что в России продолжается работа по поддержке инвестиционных проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду. Так, льготное финансирование станет доступно проектам, которые связаны со строительством энергоэффективного жилья, созданием инфраструктуры для прямого улавливания парниковых газов из окружающей среды, восстановлением водных объектов, а также с утилизацией свалочного газа.

Кроме того, помощь смогут получить проекты, связанные с модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода, производством аккумуляторных батарей, а также проекты, в которых задействовано использование технологий электрических тепловых насосов.

«Такая технология позволяет теплу, накопленному в грунте и водоёмах, преобразовываться в тепловую энергию для отопления здания», — говорится в документе.

Программа льготного финансирования зелёных проектов и инициатив заработала в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ одобрило законопроекты о налоговых вычетах при добыче нефти и о порядке экспорта газа, добытого в Арктике.