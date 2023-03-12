Донецк, 12 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Российские танкисты, выполняющие свои обязанности в зоне специальной военной операции, готовы противостоять западным танкам, предоставленным Вооружённым силам Украины, заявил танкист с позывным Большой.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Да, слышал, «Леопарды», «Абрамсы», «Челленджеры». Мы готовы на 100% защитить нашу Родину. Изучали технические характеристики машин, куда можно поразить машину», — приводит слова военнослужащего РИА Новости 12 марта.

Как отметил танкист, немецкий танк Leopard имеет слабое место с левой стороны от механика, где находится боекомплект.

«Abrams же легко поразить под башню. Ко встрече с «Леопардами», «Абрамсами» и «Челленджерами» готов», — добавил российский военный.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэль Лунд Поульсен заявил, что в стране совместно с ФРГ ведется подготовка к отправке на Украину танков Leopard.