Рамалла , 12 марта, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В результате открытой силовиками Израиля стрельбы на Западном берегу реки Иордан трое палестинцев погибли и ещё двое были ранены. Об этом 12 марта сообщает минздрав Палестины на своей странице в одной из соцсетей.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

По данным агентства Wafa, военные Израиля начали стрелять по ехавшему через контрольно-пропускной пункт автомобилю, вследствие чего водитель транспортного средства и его пассажиры погибли, а двое находившихся рядом рабочих получили осколочные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что на границе Палестины с Израилем была найдена ракета, выпущенная со стороны сектора Газа.