В Дагестане возбудили дело по факту убийства 34-летнего мужчины

Левашинский район, Дагестан, , 12:39 — REGNUM В Дагестане 11 марта около 21:00 обнаружено тело 34-летнего жителя селя Уллуая Левашинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В настоящее время устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. О том, что это не случайная смерть, говорят множественные проникающие колото-резаные ранения брюшной полости, лица и шеи на теле у убитого.

Правоохранительные органы принимают меры по установлению местонахождения подозреваемого. Опрашиваются свидетели и родные погибшего.

Ранее сообщалось, что в одном из парков Москвы вооруженный топором 65-летний мужчина напал на двоих человек. Один из них получил ранения. Возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц.