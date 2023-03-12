Харьков, Украина, 12 марта, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины полностью восстановлено энергоснабжение. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила национальная энергетическая компания страны «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Укрэнерго».

Также отмечается, что в городе Харькове в течение дня могут произойти аварийные отключения электричества в связи с резким ростом потребления.

Накануне пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила о восстановлении работы на всех трех линиях метро Харькова и возобновлении движения поездов.