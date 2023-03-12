Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Ситуация на Украине истощает силы Киева, особенно учитывая его фундаментальную слабость — зависимость от поставок оружия Западом, заявил экономист Рикардо Креспо из США в публикации для Times of San Diego.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, нехватка боеприпасов на Украине и зависимость ВСУ от западных поставок представляют собой фундаментальную слабость Киева.

Креспо назвал украинский конфликт «войной на истощение», подчеркнув, что у Украины нет преимущества в резервах. К тому же её союзники не едины в своём желании вооружать Киев.

Позицию украинского президента Владимира Зеленского отказываться от любых переговоров, если для участия в них пришлось бы забыть о Крыме, Донбассе и других утраченных территориях, эксперт назвал «нереальной».

«Кроме того, недавние опросы указывают на снижение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине», — пишет Креспо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский МИД заявил, Запад пока не обещает Киеву истребители. Якобы причина в том, что трудно преодолеть логистические препятствия.