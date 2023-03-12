Москва, , 12:31 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры работы российских военнослужащих Западного военного округа из расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

Замаскированные позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) были вскрыты на одном из направлений в результате воздушной разведки расчётами беспилотников. Затем информация была передана на командный пункт артиллерии.

«После этого расчёты РСЗО «Град» выдвинулись на боевые позиции, откуда нанесли артиллерийский удар по целям. Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно на максимальной скорости сменили позиции», ― уточнили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир боевой машины с позывным Росич рассказал, что «Грады» постоянно поддерживают своим огнём пехоту. Российские системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» наносят стремительные и сокрушительные удары по противнику. На огневой позиции РСЗО находятся очень недолго, не более десяти минут. Отстрелявшись, машины быстро уезжают.