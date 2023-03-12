Тегеран, , 12:29 — REGNUM Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Исламская Республика добилась рекордных объемов экспорта чёрного золота за последние четыре года.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня мы достигли самых высоких показателей по экспорту нефти за последние четыре года. В этом году мы экспортировали на 83 млн баррелей нефти больше, чем в предыдущем», — приводит слова министра агентство Tasnim.

Также Джавад Оуджи добавил, что в уходящем году [новый год по иранскому календарю начинается 21 марта] Иран увеличил показатели экспорта природного газа на 15%.

Напомним, ранее власти Европейского союза поприветствовали нормализацию дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.