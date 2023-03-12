Лас-Вегас, США, 12 марта, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов намерен отдохнуть от поединков в течение нескольких месяцев, а затем провести бой с представителем Польши Яном Блаховичем. Он заявил об этом журналистам 12 марта на пресс-конференции по итогам своего победного поединка с представителем США Райаном Спэнном в Лас-Вегасе.

(сс) Kokeshi75 Боксерские перчатки

Как отметил Крылов, он намерен отдохнуть, так как за последний год провёл четыре боя, на которые было потрачено большое количество сил, и теперь он считает нужным восстановиться.

«Что касается следующего соперника, то это мог бы быть любой бой с претендентами. Но лучше с Блаховичем, чем, например, с Анкалаевым. Я знаю Магомеда, мы не друзья, но приятели. Так что лучше бы сразился с Блаховичем. Если есть возможность выбирать, то предпочту этот бой встрече с Анкалаевым», — сказал он

Отметим, ранее Крылов победил досрочно Спэнна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что поединок российского бойца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна перенесён на 11 марта 2023 года.