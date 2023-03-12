Москва, 12 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Подготовка встречи папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается. Об этом 12 марта сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

По словам Севастьянова, понтифик считает патриарха Кирилла своим братом.

«Он мне недавно писал, что они готовят встречу в Иерусалиме, — сообщил Леонид Севастьянов. — И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск заявил, что готов ехать в Киев, но только при условии, что он поедет и в Москву.