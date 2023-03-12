Молдавия, , 12:48 — REGNUM Сотрудники полиции Молдавии останавливают в регионах автобусы, в которых в Кишинёв едут граждане, желающие участвовать в протестном митинге, анонсированном на 12 марта. Об этом сообщает пресс-служа «Движения для народа».

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокирует полиция, с них снимают регистрационные номера, отправляют в гараж», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе Глодяны в северо-западной части Молдавии пассажиры, которых высадили, заблокировали дорогу, протестуя в связи действиями полиции. Сообщается, что транспорт, следующий с протестующими в Кишинёв, также остановили в Бельцах, Бричанах, Рышканах и других населённых пунктах.

Напомним, протестный митинг в Кишинёве объявлен в 13:00 по местному времени (14:00 мск) у здания парламента республики. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя акцию, заявила, что в ходе неё могут начаться беспорядки. О нежелании участвовать в митинге заявили в организации ветеранов силовых структур «Щит народа». Они охраняли порядок на других подобных акциях, но в этот раз отказались, сославшись на «риски».

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