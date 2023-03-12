Берлин, 12 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Сжиженного природного газа к следующему отопительному сезону Германии не хватит, пишет 12 марта Bild am Sonntag.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно поступившему в бюджетный комитет парламента Германии письму министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, заключенные контракты гарантируют 75 млрд куб. м, и 11 млрд куб. м пока взять негде.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Германии Марк Хельфрих сказал, что неизвестно, «как можно повысить импорт СПГ» к следующему отопительному сезону.

Если проблема не решится, придётся опять экономить электроэнергию, в том числе сокращая производство, добавил германский политик.

Напомним, проблемы с газом у Германии начались после введения Европейским союзам антироссийских санкций. В конце прошлого года Германия перестала покупать газ у России.