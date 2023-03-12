Лондон, , 12:15 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Санна Марин стала объектом для обсуждения среди читателей Daily Mail. Они подвергли финского политика резкой критике за посещение во время визита в Киев похорон одного из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин © SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

Пользователи напомнили Марин, что Коцюбайло с 2014 года состоял в правоэкстремистской группировке, воевал против жителей Донбасса и был «грязным нацистом».

«Премьер-министр Финляндии должна гордиться собой. Она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. Ей следовало бы прочитать статью о «Правом секторе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организации, в которой он состоял», ― посоветовал житель Лондона.

«Премьер-министр Финляндии присутствует на похоронах бойца «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот вам и скандинавский высокодуховный прогрессивный либерализм», ― сыронизировал один из комментаторов.

Пользователь No way 1 из США указал, что Марин «ничего не знает о политике Украины по отношению к жителям восточных провинций с 2014 года, по отношению к их собственному народу».

Часть читателей согласились, что смерть ― это «подходящий конец для палача», и «скатертью ему дорога».

«Нельзя позволить вовлечь нас в эту трясину», ― написал другой комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится с визитом на Украине, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским присутствовала на церемонии похорон одного из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Коцюбайло.

Один из лидеров националистической организации был ликвидирован под Артёмовском.