Киев, 12 марта, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал протестную акцию, которая прошла в Берлине. Манифестанты выступали против поставок оружия Киеву и за мир. В интервью газете Bild am Sonntag Кулеба заявил, что протестантам надо сменить лозунги.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Вместо плакатов со словами «Остановить войну» они должны писать «Пусть русские убивают украинцев».

Как отметил министр, каждый украинец хочет, чтобы на Украине воцарился мир. При этом их желания, конечно, сильнее, чем у протестантов в Берлине.

«Каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот», — подчеркнул Кулеба.

В интервью Bild он также высказался по поводу поставок истребителей Украине. По его мнению, с точки зрения логистики это крайне сложный процесс, тем не менее обучать украинских пилотов уже надо начинать, считает Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против продолжения войны на Украине и поставок оружия Киеву в Германии проходили неоднократно. Так, 25 января 2023 года в Мюнхене — столице немецкой федеральной земли Бавария — прошла ночная акция против поставок танков и иного вооружения Киеву.