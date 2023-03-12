Экипаж танка Т-90М поразил наблюдательный пункт ВСУ, используя разведданные

Москва, , 12:06 — REGNUM Российские военнослужащие на Т-90М поразили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), координаты которого были получены по разведданным. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал 12 марта командир танковой роты.

Танк Т-90М «Прорыв» © Станислав Красильников/ТАСС

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» получил разведданные с координатами, затем выдвинулся на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику.

«Мы отработали по наблюдательному пункту противника», — доложил командир, добавив, что экипаж возвращается с боевой задачи в место ожидания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет ВСУ вместе с боекомплектами.