Москва, 12 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на Т-90М поразили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), координаты которого были получены по разведданным. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал 12 марта командир танковой роты.

Станислав Красильников/ТАСС Танк Т-90М «Прорыв»

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» получил разведданные с координатами, затем выдвинулся на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику.

«Мы отработали по наблюдательному пункту противника», — доложил командир, добавив, что экипаж возвращается с боевой задачи в место ожидания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет ВСУ вместе с боекомплектами.