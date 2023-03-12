Сидней, Австралия, 12 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Отец австралийского боксера Тима Цзю Константин прокомментировал победу сына над американцем Тони Харрисоном в поединке за титул временного чемпиона WBO.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксер Константин Цзю

«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошел. Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим. Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдет в историю», — сказал Константин Цзю в интервью «Спорт-Экспресс» 12 марта.

Поединок Тима Цзю и Тони Харрисона в Сиднее продлился девять раундов. Австралийский боец одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, следующий бой Тима Цзю должен пройти против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (США), одержавшего 35 побед в 36 поединках.