Посол Судана пообещал, что расследование дела граждан России в стране будет объективным

Москва, , 12:04 — REGNUM Посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что ему известно о допросах граждан России в его стране и у него нет деталей этого дела, однако он уверен, что рассмотрение такого дела будет объективным. Он заявил об этом 12 марта в интервью РИА Новости.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Сирраджа, он слышал об этом деле в новостях, однако, если оно на данный момент находится на стадии предъявления обвинения, официальные органы не имеют права разглашать связанную с этим информацию.

«Тем не менее я хотел бы заверить вас в честности и непредвзятости нашей судебной системы и в том, что расследование, если оно есть, будет беспристрастным», — сказал он.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что прокуратура Судана допросила более 30 работающих в горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd граждан РФ по делу о контрабанде золота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что власти его страны хотели бы увеличить торговый оборот своей страны с Россией и поставлять на российский рынок хлопок, пищевые добавки и фрукты.