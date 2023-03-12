В США решили бороться с доминированием России в сельском хозяйстве климатическим оружием

Вашингтон, , 11:58 — REGNUM В США хотят бороться с «возникающим доминированием России в сельском хозяйстве», сообщает 12 марта РИА Новости со ссылкой на пятилетний план по «климатическим интервенциям», принятый Конгрессом и Белым домом.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Белый дом обнародовал принятый план, согласно которому в США хотят «создать научную основу управления солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков».

При этом, по мнению американский экспертов, в экономике США сельское хозяйство — наиболее уязвимая отрасль, особенно сильно страдающая от изменений климата. Тогда как Россия от глобального потепления только выигрывает.

Поскольку Вашингтон не готов мириться с этим, он намерен использовать солнечную геоинженерию. Будут осуществляться попытки снизить или отклонить поступающий к Земле поток солнечного тепла.

Для этого самолёты или стратостаты будут в верхних слоях атмосферы распылять десятки миллионов тонн частиц диоксида серы, формирующих отражающий свет слой. По мнению учёных, американцы недооценивают опасность геоинженерных проектов.