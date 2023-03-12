Тишковец: в Центральной России 12 марта выпадет рекордное количество осадков

Москва, , 11:56 — REGNUM Рекордное количество осадков выпадет в Центральной России 12 марта. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«За минувшие сутки в Центральной России местами выпало более 1/5 от месячной нормы осадков», — уточнил Тишковец.

Синоптик отметил, что в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, метеорологи зафиксировали 9 мм осадков, а это 23% от всего положенного лимита небесной влаги для марта. Он также предупредил, что к 14:00 показания барометров достигнут барического дна — 723 мм рт. ст., что на 22–24 единицы ниже нормы.

«Таким образом, общее количество осадков за 12 марта может составить до 23–28 миллиметров», — добавил Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что суточный рекорд осадков для этого дня пока принадлежит 1883 году (29,5 мм).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплые воздушные массы придут в Москву 11 марта, но из-за влажности и ветра тепло будет ощущаться как температура ниже нуля.