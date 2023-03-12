Киев, , 11:52 — REGNUM Расходы из бюджета Украины на обеспечение вооружённых сил страны будут увеличены на 500 миллиардов гривен. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 [или более] миллиардов гривен», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что это изменение станет наибольшим увеличением бюджета в современной истории Украины.

Накануне глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild заявил, что Запад в ближайшее время не сможет поставить партию истребителей для ВСУ.