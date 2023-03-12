Киев, 12 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Расходы из бюджета Украины на обеспечение вооружённых сил страны будут увеличены на 500 миллиардов гривен. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 [или более] миллиардов гривен», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что это изменение станет наибольшим увеличением бюджета в современной истории Украины.

Накануне глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild заявил, что Запад в ближайшее время не сможет поставить партию истребителей для ВСУ.