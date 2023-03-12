Порт-Вила, , 11:46 — REGNUM Около берегов островного государства Вануату, которое находится в южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 12 марта сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Angelo_Giordano

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 280 км в северо-западном направлении от города Сола, в котором проживает 1,1 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 30 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что в Турции увеличилось число жертв землетрясения на юго-востоке страны, которое выросло до 47 975.