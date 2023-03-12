Киев, 12 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Скоординированной акцией являются статьи о том, что за подрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит «проукраинская группировка». Такое мнение 12 марта высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция», — сказал он.

Также глава украинского МИД отметил, что указанные публикации говорят о разных аспектах этой диверсии, однако ни одна из них, по его мнению, не говорит, что за этим стоит Киев.

«Утверждения, что Украина как-то с этим связана, наносят ущерб. Одно дело — что ты публикуешь, а другое — как именно люди это запомнят. Боюсь, многие запомнят, что Украина как-то с этим связана», — пояснил Кулеба.

При этом он уточнил, что пока не обсуждал с представителями властей ФРГ этот вопрос, однако ожидает переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок и госсекретарем США Энтони Блинкеном по этому и другим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Ванифатов заявил, что, по его мнению, Россия не сможет доказать причастность США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за нежелания организаторов проводимого расследования найти реального виновника атак.