Посол: Судан надеется на расширение сотрудничества с Россией по добыче полезных ископаемых

Москва, , 11:37 — REGNUM Судан надеется на расширение сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По словам посла, Судан также заинтересован в российских инвестициях в этой области. Посол считает, что Россия со своим опытом могла бы помочь Судану в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

«Мы ожидаем, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться, сегодня у нас несколько соглашений, находящихся в процессе обсуждения», — сказал Сирраджа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Судана в России подтвердил участие делегации высокого уровня в саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге летом 2023 года.