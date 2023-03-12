Москва, 12 марта, 2023, 11:33 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории России было выявлено 11 985 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 12 марта сообщает сайт «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 22 423 093.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 37 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 396 586.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 770 130 человек вылечились от нового заболевания, 11 218 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России был выявлен 12 241 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что решение о подписании законопроекта, обязывающего власти США рассекретить данные разведки о происхождении коронавируса, ещё не принял американский лидер Джо Байден.