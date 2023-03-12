Москва, 12 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев — это однозначный фаворит игр в Индиан-Уэллсе, заявил победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков, передаёт 12 марта «Чемпионат».

Zuma/TASS Российский теннисист Даниил Медведев

Оценивая выступление российских спортсменов на старте турнира серии «Мастерс», Чесноков сказал, что очень рад за Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова. По его словам, «такой лёгкой победы от Рублёва» он не ожидал. Он также дал прогноз по выступлениям Медведева:

«Думаю, дальше по турниру Даня будет только набирать. Сейчас он просто в превосходной форме. Медведев — однозначный фаворит турнира в Индиан-Уэллсе! Дело идёт к четвёртому титулу подряд».

Напомним, стартовавший 8 марта теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе продлится ещё неделю. Призовой фонд соревнований составляет $8,8 млн.