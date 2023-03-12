Саратов, 12 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Число пострадавших при массовом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на федеральной трассе в Саратовской области достигло 15 человек, сообщает в телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Всего 15 пострадавших, 14 госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ранее Олег Костин сообщил, что в 7:45 по местному времени на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе столкнулось более 20 машин. В основном у всех пострадавших переломы.

«Троих детей, девять взрослых увезли в Балаково, 14-летний подросток в тяжёлом состоянии: ушиб головного мозга», — сообщил Костин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники спасательных служб вместе с работниками скорой помощи ведут оказание медицинской помощи пострадавшим при массовом ДТП в Саратовской области.