В Харькове возобновлена работа метрополитена

Харьков, Украина, , 11:22 — REGNUM Работа метро Харькова, которая была приостановлена 9 марта из-за взрывов, возобновлена. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Метро AMY

Уточняется, что на всех трёх линиях метро Харькова утром 12 марта электропоезда по техническим причинам временно идут с увеличенным временным интервалом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта во всех украинских областях был объявлен режим воздушной тревоги, который действовал на протяжении пяти часов и в ходе которого из ряда городов поступали сообщения о взрывах.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что массированный удар возмездия высокоточным оружием нанесли по военной инфраструктуре Украины Вооружённые силы (ВС) РФ за теракт украинских боевиков в Брянской области.