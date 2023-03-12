Донецк, 12 марта, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Мирная жительница города Донецка получила ранение в результате обстрела Вооружёнными силами Украины из реактивных систем залпового огня. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по ул. Левобережной. Поступила информация о раненой женщине. Данные уточняются», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале мэра.

Напомним, об обстреле ВСУ Буденновского и Калининского районов города Донецка из РСЗО сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Всего было выпущено шесть снарядов.

Накануне в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области погибла женщина, а также разрушения получили квартиры жилых многоэтажных домов и линии электропередачи.