Москва, 12 марта, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Соглашение о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в Судане должно быть ратифицировано законодательным органом республики. Однако пока этого не произошло. Об этом 12 марта заявил посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Cmapm ВМФ России

«Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение», ― пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

Поэтому, по его словам, в настоящее время этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

«В том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им», ― подчеркнул Сирраджа.

Посол надеется, что политический кризис в стране может разрешиться уже в ближайшем будущем: «гражданские силы уже взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании с Суданом соглашения по созданию пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России. Предполагается, что российские моряки будут пользоваться этим пунктом, чтобы ремонтировать корабли, пополнять запасы и отдыхать.

В начале июня 2021 года Судан заявил о намерении пересмотреть соглашение с Россией по созданию военной базы в Красном море. Как пояснил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, это соглашение было подписано при прежнем режиме Омара аль-Башира, но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров.

В июле 2021 года власти Судана проинформировали российскую сторону о начале процесса ратификации соответствующего соглашения с Москвой.