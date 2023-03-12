Тюмень, 12 марта, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла масс-старт на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени. Результаты обнародованы 12 марта на сайте Союза биатлонистов России.

Алексей Филиппов/РИА Новости Российская биатлонистка Анастасия Гореева

Гореева преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 минуты 24,2 секунды, допустив два промаха.

На втором месте турнирной таблицы находится Наталья Гербулова с отставанием в 12,2 секунды и двумя промахами. На третьем месте, завоевав бронзу, находится Екатерина Носкова с отставанием в 22,3 секунды и четырьмя промахами.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 25-летний российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов занял первое место в масс-старте чемпионата России. Гонка на 15 км проходила в городе Ижевске.