Первомайск, ЛНР, 12 марта, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В результате взрыва неизвестного устройства в городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) ранен мирный житель. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В Первомайскую Центральную городскую многопрофильную больницу госпитализирован мужчина 1969 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате взрыва пострадавшему оторвало три пальца на кисти руки. По данным РИА Новости, мужчина поднял около своего дома неизвестный предмет, который взорвался у него в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли Буденновский и Калининский районы города Донецка Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня.