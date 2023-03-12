Москва, 12 марта, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Власти Судана хотели бы увеличить торговый оборот своей страны с Россией и поставлять на российский рынок хлопок, пищевые добавки и фрукты. Об этом 12 марта заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Christopher Michel Хартум

Как отметил в интервью РИА Новости Сирраджа, по его мнению, на сегодняшний день торговый оборот между Россией и Суданом ниже желаемого уровня и «его увеличение позитивно повлияло бы» на обе страны.

«В Россию Судан мог бы поставлять хлопок, гуммиарабик (применяется как пищевая добавка.— Прим. ред.). Судан — это один из крупнейших производителей этой добавки», — сказал он.

Кроме того, посол Судана уточнил, что Хартум также готов поставлять России фрукты хорошего качества в разные сезоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Судана в России Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что введение односторонних антироссийских санкций повлияло на благосостояние бедных стран.