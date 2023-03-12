Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу и миномет ВСУ с боекомплектами

Херсон, , 11:02 — REGNUM Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с боекомплектами, сообщает 12 марта РИА Новости.

«Ночью в районе Днепровское артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, добавив, что в районе Николаевки уничтожен миномет 120 — миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом.

Уточняется, что потери противника составили: 10 погибших украинских военнослужащих и 5 раненных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что усилия подразделений ВСУ на краснолиманском направлении направлены на охрану и оборону ранее занятых районов.