Херсон, 12 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с боекомплектами, сообщает 12 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Ночью в районе Днепровское артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, добавив, что в районе Николаевки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом.

Уточняется, что потери противника составили: 10 погибших украинских военнослужащих и 5 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что усилия подразделений ВСУ на краснолиманском направлении направлены на охрану и оборону ранее занятых районов.