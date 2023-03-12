Кременная, ЛНР, , 11:00 — REGNUM На кременском направлении в Луганской Народной Республики группировка ВС РФ «Отважные» и Западного военного округа (ЗВО) ведут активное наступление. Об этом 12 марта со ссылкой на данные разведки сообщает «Русская весна».

«Российские войска активно применяют тактику атакующих волн, массированную артподготовку и танковые удары с целью прорыва обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ)», ― отмечает издание на основе данных из трофейных карт и документов противника.

Так, подразделения ВС РФ ведут наступление на Белогоровку, Серебрянское лесничество и в направлении Торского-Ямполовки, а в Кременском лесу тяжёлая бронетехника и пехота вытеснили ВСУ с их позиций. В результате украинские военные отступили на ранее заготовленные рубежи.

А вот на западнее Червонопоповки ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь улучшить тактическое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская армия перебросила в район населённого пункта Белогоровка в ЛНР южнее населённого пункта Кременная группу бойцов, которые не прошли подготовку. По его словам, в зону боевых действий были отправлены порядка 100 «свежемобилизованных гражданских лиц».

10 марта ВСУ пытались нанести удары по российским силам в районе города Кременная (ЛНР), однако украинские военные успеха не добились. Вооружённые силы России отразили нападение.