Кременная, ЛНР, 12 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. На кременском направлении в Луганской Народной Республике группировка ВС РФ «Отважные» и группировка Западного военного округа (ЗВО) ведут активное наступление. Об этом 12 марта со ссылкой на данные разведки сообщает «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Российские войска активно применяют тактику атакующих волн, массированную артподготовку и танковые удары с целью прорыва обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ)», ― отмечает издание на основе данных из трофейных карт и документов противника.

Так, подразделения ВС РФ ведут наступление на Белогоровку, Серебрянское лесничество и в направлении Торского и Ямполовки, а в Кременском лесу тяжёлая бронетехника и пехота вытеснили ВСУ с их позиций. В результате украинские военные отступили на ранее заготовленные рубежи.

А вот западнее Червонопоповки ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь улучшить тактическое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская армия перебросила в район населённого пункта Белогоровка в ЛНР южнее населённого пункта Кременная группу бойцов, которые не прошли подготовку. По его словам, в зону боевых действий были отправлены порядка 100 «свежемобилизованных гражданских лиц».

10 марта ВСУ пытались нанести удары по российским силам в районе города Кременной (ЛНР), однако украинские военные успеха не добились. Вооружённые силы России отразили нападение.