«Русская весна»: российские силы ведут мощное наступление у Кременной
Кременная, ЛНР, 12 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. На кременском направлении в Луганской Народной Республике группировка ВС РФ «Отважные» и группировка Западного военного округа (ЗВО) ведут активное наступление. Об этом 12 марта со ссылкой на данные разведки сообщает «Русская весна».
«Российские войска активно применяют тактику атакующих волн, массированную артподготовку и танковые удары с целью прорыва обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ)», ― отмечает издание на основе данных из трофейных карт и документов противника.
Так, подразделения ВС РФ ведут наступление на Белогоровку, Серебрянское лесничество и в направлении Торского и Ямполовки, а в Кременском лесу тяжёлая бронетехника и пехота вытеснили ВСУ с их позиций. В результате украинские военные отступили на ранее заготовленные рубежи.
А вот западнее Червонопоповки ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь улучшить тактическое положение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская армия перебросила в район населённого пункта Белогоровка в ЛНР южнее населённого пункта Кременная группу бойцов, которые не прошли подготовку. По его словам, в зону боевых действий были отправлены порядка 100 «свежемобилизованных гражданских лиц».
10 марта ВСУ пытались нанести удары по российским силам в районе города Кременной (ЛНР), однако украинские военные успеха не добились. Вооружённые силы России отразили нападение.