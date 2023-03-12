Москва, 12 марта, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Групповой портрет востребованного на выборах кандидата создали участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

По мнению экспертов, сейчас актуальный кандидат — это «консервативный мужчина старшей возрастной группы». Это может быть участник спецоперации или просто причастный к ней человек.

Как заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, после пандемии коронавируса «запрос на молодость» сменился «запросом на консерватизм».

Кроме того, никто больше не говорит о росте благосостояния, поскольку «хорошо бы сохранить то, что было», заявляет эксперт, резюмируя: идеальный кандидат — это не мальчик, а мужчина, который говорит не столько о развитии, сколько о поддержке, о том, что «мы хорошее сохраним».

По мнению другого эксперта, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, на выборах «будет иметь место комбинированный подход к повестке». «Запрос на сохранение стабильности будет присутствовать, но не в ущерб запросу на развитие территорий», — сказал он.