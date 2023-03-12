Анадырь, 12 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. На базе Чукотского многопрофильного колледжа откроют курс по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Копин.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его словам, крупноузловая сборка и программирование БПЛА — отличная возможность на месте производить небольшие и недорогие беспилотники для использования, в частности, в сельском хозяйстве, поисковых мероприятиях и геологоразведке.

«Такие дроны могут серьезно облегчить обследование высоковольтных линий, дорог, контроль лесопожарной обстановки, помогут оленеводам и морским охотникам. А еще они очень неприхотливы и могут работать в самых суровых условиях», — отметил Копин.

Губернатор также добавил, что власти региона взаимодействуют с парком «Сколково». На базе колледжа планируют собрать тысячу систем. Уточняется, что работа над первой партией из ста единиц начнётся в конце апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь опроверг появившиеся в Сети сообщения о якобы поставках БПЛА в Россию.