Нью-Дели, 12 марта, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Впервые за 70 лет выпустили на волю привезённых из Африки гепардов в национальном парке Куно, который расположен в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом 12 марта рассказал представитель департамента охраны лесов штата, его слова приводит агентство Press Trust of India (PTI).

Национальный парк Куно Выпущенный гепард

«Обан и Аша были среди восьми гепардов, доставленных в Куно в сентябре прошлого года из Намибии. В субботу они были выпущены на волю», — сказал он, уточнив, что гепардов выпустили с интервалом в несколько часов.

Также представитель департамента охраны лесов Мадхья-Прадеш добавил, что остальные привезённые из Африки в этой партии кошачьи млекопитающие этого вида будут выпущены на волю поэтапно, однако не указал точных сроков. При этом хищники были привезены в Индию с африканского континента в рамках программы по возвращению гепардов на полуостров Индостан.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта стало известно, что амурский тигр, который убивал собак в селе Знаменка Пожарского района Приморского края, был выпущен в дикую природу. Для него предусмотрели специальные условия, при которых хищник будет чувствовать себя комфортно.