Ситуацию в Грузии назвали очередной попыткой заставить повиноваться Западу
Ситуацию в Грузии назвали очередной попыткой заставить «нейтралов» повиноваться Западу
Москва, 12 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Скандал в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах — это очередной шаг Запада с целью поставить на место страны, которые действуют в стиле «и вашим, и нашим», пишет Максим Соколов в статье «Запад не даст спокойной жизни соседям России».
Отметив, что ситуация в Грузии — «очередная попытка проучить нейтралов и заставить их повиноваться воле единственного владыки, но вряд ли последняя», автор статьи в РИА Новости добавил:
Всем интересно, кого следующего будут учить тому, что «нейтралитет аморален», резюмирует автор статьи.
Напомним, власти Грузии под давлением Запада отказались от попытки принять закон об иностранных агентах. На фоне протестов прозападной оппозиции, пользующейся западной поддержкой, в том числе информационной и политической, они объявили, что не хотят обострять ситуацию.