Москва, 12 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Скандал в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах — это очередной шаг Запада с целью поставить на место страны, которые действуют в стиле «и вашим, и нашим», пишет Максим Соколов в статье «Запад не даст спокойной жизни соседям России».

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Отметив, что ситуация в Грузии — «очередная попытка проучить нейтралов и заставить их повиноваться воле единственного владыки, но вряд ли последняя», автор статьи в РИА Новости добавил:

«Есть ещё две страны в Закавказье, есть ещё четыре страны в Средней Азии, и везде там американские посольства и всяческие НКО».

Всем интересно, кого следующего будут учить тому, что «нейтралитет аморален», резюмирует автор статьи.

Напомним, власти Грузии под давлением Запада отказались от попытки принять закон об иностранных агентах. На фоне протестов прозападной оппозиции, пользующейся западной поддержкой, в том числе информационной и политической, они объявили, что не хотят обострять ситуацию.