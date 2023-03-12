Украинские военные обстреляли два района Донецка из РСЗО
Донецк, 12 марта 2023, 10:40 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли Буденновский и Калининский районы города Донецка Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Как утверждается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины, всего в направлении Донецка после 00:00 по местному времени 12 марта было выпущено шесть ракет из РСЗО.
Уточняется, что обстрел шел с территории подконтрольного Украине населенного пункта Орловка.
Накануне администрация Новой Каховки Херсонской области сообщила об обстреле города артиллерийскими снарядами со стороны ВСУ, в результате чего погибла мирная жительница.