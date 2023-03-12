Пользователи Twitter раскритиковали слова главы ЕК фон дер Ляйен о военном потенциале России

Брюссель, , 10:34 — REGNUM Заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюзом будут предприняты для снижения военного потенциала России, вызывали 12 марта активное обсуждение среди пользователей соцсети Twitter.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие из читателей раскритиковали позицию фон дер Ляйен. Так, один из них отметил, что достижение урегулирования на Украине мирным путём оказалось бы лучшей идеей, а другой задался вопросом, как можно достичь заявленных главой ЕК целей без расширения конфликта.

«Помогите государствам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт», — написал ещё один пользователь.

«Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас», — поддержал его четвёртый читатель.

«Разрушитель ЕС. Вы всё продали США», — подчеркнул ещё один комментирующий.

«Санкции незаконны и также ненавистны большинству стран мира, как и то, что вы вооружаете Украину для разжигания регионального конфликта», — заключил шестой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение ближайшего времени истребители стран Запада, скорее всего, не будут поставлены Киеву.